Junge Debating-Talente im Kreis Esslingen: Künstliche Intelligenz als Trainingspartner

Bundestagswahl 2025 Neuling im Bundestag packt schon die Koffer – „Heute schon fahre ich nach Berlin“

Im Landkreis Esslingen wurde ähnlich gewählt wie in Bund und Land. Dennoch gibt es einige Unterschiede, etwa, was das Abschneiden der Wahlsieger CDU und AfD betrifft. Für die Gewählten fängt derweil die Arbeit bereits in dieser Woche an.