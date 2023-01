1 Schlagzeugerin Iris Oettinger aus Nürtingen tritt in ganz Europa auf. Foto: noFrills.Pictures

Generationen spricht der Köngener Jazzclub mit seinem vielseitigen Programm an. In der Schlosskapelle gastieren junge Bands und internationale Ensembles.















Die junge Jazzszene zu fördern, hat sich der Jazzclub Schloss Köngen zum Ziel gesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt sind Musikerinnen und Musiker aus der Region. Im neuen Halbjahresprogramm sind aber auch internationale Stars zu finden. Mit den Three Wise Men und dem Klaviervirtuosen Rosanno Sportiello aus New York gastiert auch eine Band mit internationalem Ruf in der Schlosskapelle. Los geht das Programm am Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, mit dem Blues des Ignaz Netzer Quartetts.

Unsere Empfehlung für Sie Jazzkenner Albrecht Nissler im Porträt Ein Händchen für die Vielfalt der Jazzszene Das vielseitige Programm des Jazzclubs Köngen gestaltet Albrecht Nissler seit 2019. Der ehemalige Lehrer legt Wert auf Vielfalt, und er nimmt auch die junge Szene in den Blick.

Das vielseitige Programm des Köngener Jazzclubs, der ein Publikum über die Region hinaus anzieht, gestaltet Albrecht Nissler. Der ehemalige Musikpädagoge am Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasium ist inzwischen im Ruhestand. Jahrelang hat er an der Schule die Big Band geleitet, ist deshalb bestens mit der jungen Szene vernetzt. Der erfolgreiche Saxofonist Lukas Wögler zählt ebenso zu seinen ehemaligen Schülern wie der Deizisauer Bürgermeister Thomas Matrohs, der seit 25 Jahren die Muppets Big Band des Musikvereins Köngen leitet.

Ein Forum für die junge Szene

„Wir möchten der jungen Szene ein Forum geben“, sagt Nissler, der sich selbst auf Konzerten immer wieder Impulse für sein vielseitiges Halbjahresprogramm holt. Gerade junge Musikerinnen und Musiker mit ihren modernen Ansätzen seien dem älteren Publikum nicht ganz einfach zu vermitteln. Da möchte der kommunikative Musikpädagoge Brücken bauen. So gastiert am Freitag, 28. April, von 20 Uhr an der 28-jährige Schlagzeuger Dominik Hoyer in Köngen. Der Komponist und Schlagzeuger hat an der Musikhochschule in Basel auf dem Jazzcampus studiert. Dort hat er seine Weggefährten Marc Mezgolits am Bass, David Cogliatti am Piano und Lukas Reinert (Posaune) getroffen. Mit eigenen Werken entwickeln die vier ihren individuellen, klaren Stil. Mit ihrem ersten Album „Nachtblau“ ließen sie die Szene aufhorchen.

Nisslers vielseitiger Mix aus Tradition und ganz neuen Ansätzen kommt beim Publikum sehr gut an. Die Sugar Foot Stompers aus Lörrach präsentieren am 24. Februar Jazz im klassischen Spiel. Die Sängerin Tuija Komi aus Finnland spricht am 26. Mai mit ihrem Quartett die Freunde von modernem Jazz und Weltmusik an.

Blick auf die Szene der Region

Mit Musikerinnen und Musikern aus der Region schärfen die ehrenamtlichen Köngener Kulturmanager ihr Profil. Diesen Auftritten fiebert gerade das Stammpublikum entgegen. Nicht nur die Mitglieder, auch viele Jazzfans aus der Region kommen seit Jahren zu den Konzerten. Am Freitag, 30. Juni, kommt die Schlagzeugerin Iris Oettinger, die in Nürtingen lebt, mit ihrem Swingtett nach Köngen. Mit wechselnden Formationen gastiert sie in ganz Europa, jüngst wieder im Quartier Latin in Paris. „Die Mannschaft im Jazzclub Köngen und auch das Ambiente sind einzigartig“, findet die Musikerin. „Allen voran Johannes Laxander, ohne den es den Club gar nicht mehr gäbe.“ Voll des Lobes ist sie auch für Programmchef Albrecht Nissler. Die Auswahl gefällt ihr so gut, dass sie oft auch selbst zu Konzerten kommt.

Das ausführliche Halbjahresprogramm ist auf der Homepage des Jazzclubs Schloss Köngen zu finden – dort werden auch Karten für die Konzerte verkauft: https://www.jazz-club-schlosskoengen.de