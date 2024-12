Jungbrunnen in Wernau: Neue Wellness-Anwendungen im Selbsttest – Was bringen Bio-Charger und Co.?

Neue Wellness-Anwendungen im Selbsttest – Was bringen Bio-Charger und Co.?

Die ehemalige Ziegelei ist ein Gebäude mit Jugendstil-Flair und modernen Elementen.

Der Jungbrunnen ist in einem der ältesten Gebäude von Wernau zu finden. In der neuen Wellness-Oase treffen moderne Geräte und Jugendstil-Flair aufeinander. Was bringt das? Ein Selbstversuch.











Von außen roter Ziegelstein und weißer Putz, Erker, Bogenfenster und Glaskunst. Innen Terrazzoböden, Türen mit Glaselementen und Stuckdecken. Die alte Villa der ehemaligen Ziegelei in Wernau, am südlichen Ortsrand gelegen, erinnert ein wenig ans Merkelsche Schwimmbad in Esslingen. Julian Cee und Benjamin Weidig haben in ihrem Erdgeschoss mit Fingerspitzengefühl den „Jungbrunnen“ eingerichtet, Naturmaterialien und stimmungsvolles Licht prägen das Bild.