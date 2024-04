Jugendzentrum und Halle in Filderstadt: Startschuss fürs größte Bauprojekt der Stadt

Jugendzentrum und Halle in Filderstadt

1 Für Filderstadts größtes Bauprojekt sind derzeit Modelle und Pläne in der Stadtbibliothek zu sehen. Foto: /Caroline Holowiecki

Am 29. April soll der Filderstädter Gemeinderat endgültig den Bau- und Finanzierungsbeschluss fürs neue Kombigebäude des Jugendhauses Z und der Gotthard-Müller-Halle fassen. Wie ist der weitere Zeitplan?











Die Grobplanungen sind bereits 2023 vorgestellt worden, nun geht’s beim Abriss und beim Neubau des Jugendzentrums Z und der benachbarten Gotthard-Müller-Halle in Bernhausen ans Eingemachte. Der Jugendhaus-Flachbau stammt von 1983, das Kleinfeld in der 60er-Jahre-Sporthalle der heutigen Gemeinschaftsschule soll wegen der Raumnot in der Stadt durch eine Dreifeld-Halle ersetzt werden.