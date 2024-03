Jugendsportnacht des TV Nellingen: Viel Applaus für junge Tänzerinnen und Tänzer

1 Spätestens beim gemeinsamen Abschlusstanz der Gruppen hält es auch die Zuschauer nicht mehr auf ihren Plätzen. Foto: Tim Kirstein

Die Jungendsportnacht des TV Nellingen ist für alle Abteilungen des Vereins gute eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und die nutzen die Chance mit ebenso vielseitigen wie gelungenen Darbietungen.











Bunte Scheinwerfer beleuchten am Samstagabend die Sporthalle 1 in Nellingen. Gespannt schauen die Zuschauer auf den Ballonbogen, der den Eingang zur Tanzfläche markiert. Mit den ersten Klängen der Musik laufen die Tänzerinnen und Tänzer ein. Ein scheinbar nicht enden wollender Strom an Kindern und Jugendlichen in bunten Trikots und Kostümen begrüßt die Zuschauer auf der voll besetzten Tribüne. Begleitet von tosendem Applaus beginnt so die Nellinger Jugendsportnacht.