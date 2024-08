Jugendlicher in Kohlberg attackiert: Hammerangriff – Ermittlungen gegen 17-Jährigen wegen versuchten Mordes

1 Die Polizei hat einen 17-Jährigen festgenommen. Er soll einen 16-Jährigen angegriffen haben. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Die Kriminalpolizei Esslingen ermittelt gegen einen 17-Jährigen wegen versuchten Mordes und räuberischer Erpressung. Er soll im Juni einen Jugendlichen in Kohlberg (Kreis Esslingen) mit einem Hammer und einem Motorradhelm angegriffen und beraubt haben.











Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben einen Tatverdächtigen ermittelt, der Ende Juni in Kohlberg einen 16-Jährigen niedergeschlagen und beraubt haben soll. Gegen den 17-Jährigen wird inzwischen nicht nur wegen schwerer räuberischer Erpressung, sondern auch wegen Verdachts des versuchten Mordes ermittelt, wie es am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und der Polizei heißt. Der 17-Jährige befindet sich demnach in Untersuchungshaft.