1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 14-Jähriger soll laut Polizei in Murr eine Kurve geschnitten haben. In der Folge stieß er frontal mit einem wartenden Auto zusammen und stürzte schwer.















Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Murr schwer verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 8 Uhr mit seinem Pedelec in der Marbacher Straße unterwegs und wollte in die Straße „Neuer Weg“ abbiegen. Dabei schnitt er laut Polizei allerdings die Kurve und stieß frontal mit dem Mazda einer 25-Jährigen zusammen, die dort gerade warten musste. Der 14-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte über die Motorhaube und fiel auf die Straße. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand ein Schaden von rund 500 Euro, der Schaden am Mazda wird auf 1500 Euro geschätzt.