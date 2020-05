1 Beim CAD-Sommerkurs haben Jugendliche einen Fidget Spinner selbst entworfen. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Jugendliche lieben es, ihre Freizeit am Computer zu verbringen. Warum also nicht ein richtiges Pofiprogramm kennenlernen und selbst ein Spielzeug konstruieren? Die Firma DPS Software hat viel Erfahrung mit CAD-Schulungen für Profis. Immerhin veranstaltet DPS über 900 Schulungen für Konstrukteure pro Jahr.

Über Konzentrationsprobleme bei einer zweitägigen kostenfreien Schulung musste sich die Schulungsleiterin Claudia Engmann nicht beklagen „Wir dachten, dass wir mehr Pausen als bei den Erwachsenen benötigen und die Jugendlichen sich zwischendurch vielleicht austoben wollen. Das Gegenteil war der Fall: auch leckeres Essen musste schnell gehen, denn alle wollten gleich wieder an den Computer und weiterarbeiten.“

Können 12-16-jährige Jugendliche in nur zwei Tagen ein Spielzeug konstruieren? Ja, denn das Ziel war klar: jeder wollte seinen eigenen Fidget Spinner erstellen und damit schon mal am Bildschirm spielen, bevor das Spielzeug 3D gedruckt wurde. Auch in diesem Umfeld hat sich die Solidworks-CAD durch ihre intuitive Bedienung bewährt: Die Jugendlichen haben manche Funktionen sofort - auch ohne große Erklärung - umgesetzt und konnten ihrer Kreativität vollen Lauf lassen. So konnten alle Teilnehmer ihre Konstruktion selbst fertig stellen und auf dem 3D Drucker die „Fertigung“ beobachten. Attraktive Fidget Spinner wurden übrigens vorab von den DPS Konstrukteuren auf ihre Lauffähigkeit hin getestet. So hatten die Mitarbeiter der DPS Software - meist ebenfalls noch jung und auf alle Fälle gerne einmal „verspielt“ - auch viel Spaß am Projekt. Auf die Frage an die jungen Schulungsteilnehmer: Hättet ihr nicht Lust, später auch einmal beruflich Erfinder oder Konstrukteure zu werden, gingen alle Hände hoch! Klar ist: das Konzept kommt an und wird sicher wiederholt!