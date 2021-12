1 Die Polizei hat zwei Einbrecher gefasst – sie sind überraschend jung (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand/K. Schmitt

Früh übt sich? Ziemlich dreist hat ein junger Täter einen Juwelier und ein Radladen ins Visier genommen. Jetzt hat die Polizei ihn ermittelt.















Link kopiert

Stuttgart - Zwei Einbrüche in dasselbe Juweliergeschäft, außerdem ein spektakulärer Einbruch in einen Fahrradladen – für diese Taten in den vergangenen Tagen soll ein Täter verantwortlich sein, der zur Tatzeit gerade mal 13 Jahre alt gewesen ist. Nun ist er 14 geworden – und als besonderes Geschenk hat die Polizei den Burschen vorübergehend festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Beamten auf seine Spur geführt.

Wie ein Profi soll der Bub zunächst am 7. Dezember, dann am vergangenen Mittwoch, 22. Dezember, in ein Juweliergeschäft an der Charlottenstraße in der Innenstadt eingebrochen sein. Im ersten Fall schlug er auf unbekannte Weise ein Loch in die Scheibe, um Schmuck mitgehen zu lassen, im zweiten Fall stieg er mit einem Komplizen in das Geschäft ein. Dabei fiel ein Täter mit dichten Augenbrauen und Pullover mit Ahornblatt-Motiv auf.

Vom Juwelier zum Fahrradgeschäft

Nach dieser Tat gegen 2.10 Uhr klirrte, nicht mal vier Stunden später, das Schaufenster eines Fahrradgeschäfts an der Gutenbergstraße im Stuttgarter Westen. Zwei Täter holten sich zwei Elektrofahrräder der Marke Conway für 6100 Euro.

Letzten Donnerstag nahm die Polizei den 14-Jährigen und seinen gleichaltrigen Komplizen am Moltkeplatz im Stuttgarter Westen fest. Dabei wurde noch etwas Schmuck sichergestellt. Die Bikes sind aber verschwunden. Der Haupttäter wurde einem Verantwortlichen seines Wohnheims überstellt. Zur Tatzeit war er noch strafunmündig. Mit 14 gibt es in dieser Hinsicht keinen Rabatt mehr.