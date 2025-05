Jugendkonferenz in der Esslinger Kollwitz-Schule: Warum Politiker nicht über 60 sein sollten

1 Was Schülerinnen und Schüler bewegt, kam bei der Jugendkonferenz zur Sprache – von der Angst vor Krieg bis zum Wohlfühlen in der Klassengemeinschaft. Foto:

Zum zweiten Mal findet eine Jugendkonferenz in Esslingen statt – diesmal an der beruflichen Käthe-Kollwitz-Schule. Die Diskussionen ergeben viel Stoff zum Nachdenken und Thesen, an denen man sich reiben kann.











Link kopiert

Gute Frage, stark formuliert: „Was fühlst du, wenn du im Winter einen Eisbären in der Arktis ertrinken siehst?“ Warum fragt man sich das an der Esslinger Käthe-Kollwitz-Schule? Weil die Schülerin damit das Desaster namens Klimawandel ausdrücken will. Und was fühlt sie? „Ich bin sonst nicht so eine Umwelttante. Aber der Klimawandel bringt uns um.“