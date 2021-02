1 Ruben Otto bereitet den Teenie-Nachmittag am Bildschirm vor. Foto: Ines Rudel

Weil persönliche Jugendhausbesuche derzeit nicht möglich sind, hat das Penthaus in Neuhausen ein neues Format kreiert. Auf der Internetplattform Discord treffen sich Teenager zu Spiel und Spaß.

Neuhausen - Den Kontakt zu den Jugendlichen will Jochen Baral auch in Zeiten des Lockdowns nicht abreißen lassen. „Die persönliche Begegnung fehlt uns allen sehr“, sagt der Leiter des Jugendhauses Penthaus in Neuhausen. Deshalb gibt es am Freitag, 5. Februar, von 15 Uhr an wieder eine Teenie-Time. Über die Internetplattform Discord macht das Jugendhaus-Team den Spiel- und Gesprächsnachmittag online möglich. Federführend sind Ruben Otto und Tim Ottmayer an dem Projekt beteiligt, die im Penthaus ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.