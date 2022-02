1 Mit der Montage des Schilds wurde der Name „Auenplatz“ offiziell gemacht. Foto: Roberto Bulgrin

Nach fast fünf Jahren erhält der Platz vor dem Jugendhaus „Trio“ in Mettingen einen Namen. Bereits 2018 wurde der„Auenplatz“ – damals noch namenlos – eingeweiht.















Mettingen - Was kürzlich noch umschrieben werden musste, hat jetzt einen eigenen Namen erhalten: Der neue Patz vor dem Jugendhaus Trio in Mettingen heißt nun „Auenplatz“. Mit der kürzlich erfolgten Montage des Straßenschildes hat die Fläche am Neckarufer ihren Namen erhalten und wird bald auch im Stadtplan zu finden sein.