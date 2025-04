Jugendhandball: Vorfreude bei der JANO Filder auf das Füchse-Spiel

1 . Foto: picture alliance / dpa

Der JANO-Nachwuchs spielt im Viertelfinale der deutsche Meisterschaft.











So soll es sein: Mit einer Mischung aus Anspannung und Vorfreude gehen die A-Jugend-Handballer der JANO Filder ins Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft am Freitag (20 Uhr) gegen die Füchse Berlin. Und das haben sie sich erarbeitet: Ein klarer Favorit ist in diesem Duell nicht auszumachen. „Es sind zwei Top-Mannschaften. Ich glaube, wir haben in unserer Halle Vorteile und die Füchse in ihrer“, findet jedenfalls JANO-Coach Magnus Gründig. Das bedeutet aber auch: Um gute Karten im Rennen um den Halbfinaleinzug zu haben, sollten die Filderfalken das Spiel am Freitagabend für sich entscheiden. Gründig: „Das ist der Plan. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir das Heimspiel gewinnen.“ Das Rückspiel ist eine Woche später in Berlin.