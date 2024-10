1 Die A-Jugend des TVP sprint in der Regionalliga an die Spitze. Foto: oh

Die Nachwuchshandballer des TV Plochingen gewinnen gegen die MTG Wangen in der Regionalliga mit 31:30.











Fünftes Spiel, vierter Sieg in Folge: Die A-Jugendhandballer des TV Plochingen bezwangen in der Regionalliga den Vierten MTG Wangen mit 31:30 und sprangen an die Tabellenspitze. Die C-Juniorinnen des TV Nellingen holten gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf an Spieltag drei den ersten Saisonsieg.