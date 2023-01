1 Ermira Lutolli erzielt sieben Tore für den Nellinger Nachwuchs. Foto: /Robin Rudel

Die Nellinger A-Jugend-Handballerinnen gewinnen in der Bundesliga-Pokalrunde in Königsdorf. Die JANO-Teams bleiben vorne.















Link kopiert

Nach der Auftaktniederlage gegen die Turnerschaft St. Tönis sind die A-Jugend-Handballerinnen des TV Nellingen in der Bundesliga-Pokalrunde wieder in der Spur. Hätten sie in Königsdorf verloren, wäre das Finale schon unerreichbar gewesen. Da sie aber erfolgreich waren, haben sie vor dem abschließenden Spiel gegen den TSV Schwabmünchen am 18. Februar noch eine Chance – müssen gegen den starken Gegner aber sehr hoch gewinnen.