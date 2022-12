1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Nachwuchshandballer der JANO Filder und des TSV Denkendorf feiern Erfolgserlebnisse.















Link kopiert

Für die weibliche A-Jugend des TV Nellingen geht es am kommenden Samstag in der Pokalrunde um Ganze und einige Spieler der JANO Filder sind mit der Landesauswahl noch noch als Titelverteidiger beim Deutschland-Cup in Berlin dabei. Die meisten Jugendhandballer aber gaben ihren Jahresabschluss am vergangenen Wochenende – zumeist erfolgreich.