Es zeigt sich mal wieder: Die Region Esslingen ist eine Handball-Hochburg, auch beim Nachwuchs. Die B-Jugendteams des TV Nellingen und der JANO Filder spielen um die deutsche Meisterschaft, die männlichen A-Jugend-Mannschaften der JANO und des TSV Denkendorf treffen sich schon am kommenden Wochenende in Ruit zum Final Four um die baden-württembergische Meisterschaft.