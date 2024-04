Jugendhandball: JANO stutzt den Löwen die Krallen

1 Was für eine Kulisse für ein Jugendhandball-Spiel. Max Böhm auf dem Weg zu einem seiner fünf Tore. Foto: /Herbert Rudel

Die B-Jugend-Handballer von den Fildern gewinnen das Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 32:21.











Die Tür zum Halbfinale steht weit offen: Mit einer Galavorstellung in der zweiten Hälfte hat sich die B-Jugend der JANO Filder eine formidable Ausgangsposition für den Einzug ins Halbfinale um die deutsche Handballmeisterschaft erarbeitet: Mit einer dicken Packung wurden die leicht favorisierten Rhein-Neckar Löwen beim 21:32 (9:8) im Viertelfinal-Hinspiel wieder nach Hause geschickt. Für das Rückspiel am Samstag (17 Uhr) in Kronau haben die Filderfalken nun einen sehr komfortablen Puffer von elf Toren.