Jugendhandball: JANO-Jugend muss noch ein Mal ran

Nach dem Auftritt einiger Spieler beim Deutschland-Cup geht es nach Erlangen.











Alle Handballer der Region sind in der Weihnachtspause. Alle? Nicht ganz. Die A-Jugend-Mannschaft der JANO Filder tritt an diesem Freitag (19.30 Uhr) noch zum Auswärtsspiel der Bundesliga-Meisterrunde beim HC Erlangen an, ehe es heim zu den Familien zum Besinnen und Bescheren geht. Die Partie wurde verlegt, weil gleich acht JANO-Akteure am vergangenen Wochenende mit den Landesauswahl-Mannschaften zum Deutschland-Cup nach Berlin reisten.