Jugendhandball: JANO Filder: Über Leipzig ins Finale?

1 . Foto: picture alliance / dpa

Die Filderfalken reisen zum Halbfinalhinspiel um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft nach Sachsen.











Link kopiert

Die einen haben im Viertelfinale die Füchse Berlin rausgeworfen, die anderen den THW Kiel – nun stehen sich die A-Jugendhandballer der JANO Filder und des SC DHfK Leipzig im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegenüber. „Es wird ein Duell auf Augenhöhe“, erwartet JANO-Coach Magnus Gründig vor dem Hinspiel am Sonntag (15 Uhr) in der Sporthalle Brüderstaße in Leipzig. Das Rückspiel ist am Samstag darauf (18.30 Uhr) in der Neuhausener Egelseehalle.