Jugendhandball: JANO-B-Jugend verpasst Finaleinzug

1 Man sieht es den Gesichtern, unter anderem Nick Scherbaum (Mitte), an: Die Enttäuschung bei der JANO Filder ist groß Foto: / Robin Rudel

Die B-Jugend der JANO Filder gewinnt das Halbfinal-Rückspiel gegen die Füchse Berlin, verpasst aber den Einzug ins Finale der deutschen Meisterschaft.











Das Wetter am vergangenen Sonntagnachmittag lud eigentlich dazu ein, sich mit Freunden und Familie am Badesee, im Biergarten oder einem Spaziergang zu treffen. In Scharnhausen fanden hingegen 650 Menschen den Weg in die Körschtalhalle, um das Halbfinal-Rückspiel der deutschen Meisterschaft in der männlichen B-Jugend mitzuerleben. Und auch wenn es die Handballer der JANO Filder nicht geschafft haben, den Fünf-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel gegen die Füchse Berlin Reinickendorf zu drehen, wird es wohl kaum einer der 650 Handball-Fans bereut haben, bei besten Temperaturen in die Halle zu gehen.