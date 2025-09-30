Jugendhandball: JANO-B-Jugend feiert dritten Erfolg in Serie
Die JANO-B-Jugendhandballer feiern den dritten Sieg in der Jugendbundesliga. Foto: JANO Filder

Die B-Jugendhandballer von den Fildern siegen gegen das HT München in der Bundesliga – und stehen auf Rang eins.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Die B-Jugendhandballer der JANO Filder gewannen zuhause gegen das HT München deutlich mit 49:20, bleiben ungeschlagen und rangieren mit 6:0 Punkten auf Platz eins in der Jugendbundesliga. Die JANO-A-Jugend trifft dagegen erst am Mittwoch (20 Uhr) in der Egelsee-Sporthalle auf die JSG Balingen/Weilstetten – und möchte den zweiten Sieg einfahren. Die B-Jugendhandballerinnen des TV Nellingen verloren indes die Auftaktpartie in der Jugendbundesliga. TVN-Coach Patrick Lippmann sprach aber von einem „respektablen Auftakt“.

