Jugendhandball: JANO-A-Jugend siegt im Halbfinal-Hinspiel in Leipzig

JANO-A-Jugend siegt im Halbfinal-Hinspiel in Leipzig

1 JANO-Akteur Max Heydecke setzt sich durch – und trifft. Foto: Jörn Kehle

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder gewinnen das Halbfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft beim SC DHfK Leipzig mit 36:32.











Die A-Jugendhandballer knüpften beim 36:32 (19:17)-Sieg im Hinspiel des Halbfinales um die deutsche Meisterschaft beim SC DHfK Leipzig an ihren starken Leistungen an. Aber erspielten sich laut Trainer Magnus Gründig eine „trügerische Ausgangssituation“ für das Rückspiel: „Wir gehen am Ende nur mit einem Vier-Tore-Abstand heraus, da hätten wir etwas mehr die Nerven bewahren müssen, dann hätte die Situation im Rückspiel besser für uns ausgesehen.“ Aber Gründig betonte, dass „wir natürlich zufrieden mit dem Sieg sind“.