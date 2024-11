1 JANO-Spieler Max Balbuchta (links) feiert gleich zwei Siege. Foto: /Herbert Rudel

Die A-Jugendhandballer von den Fildern bleiben auch im Spiel sechs der Bundesliga gegen das Spitzenteam Dormagen ungeschlagen.











Einen souveränen 41:34-Sieg feierten die A-Jugendhandballer der JANO Filder in der Jugendbundesliga gegen den Dritten TSV Bayer Dormagen, holten den sechsten Erfolg in Serie und übernahmen die Spitzenposition. Auch die JANO-B-Jugend gewann in der Spielklasse mit 42:31 gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen und rangiert mit 10:2 Punkten auf Rang zwei.