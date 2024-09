Jugendhandball: JANO-A-Jugend bleibt ungeschlagen

1 Die Regionalliga-Handballerinnen des TSV Köngen jubeln nach dem knappen 27:26-Sieg gegen den TV Nellingen II. Foto: TSV Köngen

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder gewinnen in der Bundesliga auch gegen die JSG Balingen/Weilstetten mit 42:27. Die weibliche B-Jugend des TSV Köngen bezwingt in der Regionalliga den TV Nellingen II.











Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die männliche A-Jugend der JANO Filder bleibt nach dem 24:27-Erfolg gegen den JSG Balingen/Weilstetten in der Erfolgsspur. Derweil siegte auch die weibliche B-Jugend des TV Nellingen in der Jugendbundesliga am 3. Spieltag und steht nun mit zwei Siegen aus drei Partien auf Platz drei.