Jugendhandball im Kreis Esslingen: TVP-A-Jugend fehlt ein Sieg zum Titel

Die B-Jugendhandballerinnen des TV Plochingen feiern den Oberliga-Meistertitel.

Die A-Jugendhandballer aus Plochingen gewinnen das Spitzenspiel der Regionalliga – und die Filderfalken feiern zwei Auswärtserfolge. Indes feiert die weibliche B-Jugend des TVP den Meistertitel in der Oberliga.











Die lange Auswärtsfahrt ins nordhessische Melsungen war für die A-Jugendhandballer der JANO Filder erfolgreich – denn die Filderfalken bezwangen das Schlusslicht mJSG Melsungen mit 35:34 und rangieren in der Jugendbundesliga weiter auf Platz vier. Die A-Jugend des TV Plochingen gewann derweil das Spitzenspiel beim TSV Weinsberg und hat am Sonntag die Chance, mit einem Sieg Meister der Regionalliga zu werden. Noch ausgelassener feierte die weibliche B-Jugend des TVP, die die HSG Owen/Lenningen bezwang und sich den vorzeitigen Meistertitel in der Oberliga sicherte.