Jugendhandball im Kreis Esslingen: TVN-B-Jugend spielt um die deutsche Meisterschaft

1 Die TVN-B-Jugendspielerinnen stehen ungeschlagen an der Spitze der BWOL. Foto: dpa/Uwe Anspach

Während die U 19 der JANO Filder erneut in der Jugendbundesliga unterliegt, bleiben die B-Jugendhandballerinnen des TV Nellingen in der BWOL ungeschlagen.











Link kopiert

Die Handballer der U 19 der JANO Filder treten in der Meisterrunde der Jugendbundesliga weiter auf der Stelle, schafften es auch gegen den Zweiten HC Erlangen nicht, zurück in die Spur zu kommen und rangieren somit auf dem vorletzten Platz. Indes spielen die B-Jugendhandballerinnen des TV Nellingen eine starke Saison in der BWOL, bleiben auch gegen den VfL Pfullingen ungeschlagen und qualifizierten sich vorzeitig für die deutsche Meisterschaft.