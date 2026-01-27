Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO Filder bleibt oben dran

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder setzen sich in der Bundesliga souverän bei der JSG Balingen/Weilstetten durch. Auch die JANO-B-Jugend ist in der Meisterrunde erfolgreich.
Die A-Jugendhandballer der JANO Filder (Platz zwei) bleiben durch den souveränen 37:27-Auswärtssieg bei der JSG Balingen/Weilstetten weiter oben dran – und sind punktgleich mit dem Jugendbundesliga-Tabellenführer HC Erlangen. Die JANO-B-Jugend gewann indes das zweite Spiel in der Meisterrunde der Bundesliga gegen den HLZ Friesenheim-Hochdorf mit 41:34.