Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO Filder bleibt oben dran
1
Die JANO-B-Junioren feiern den zweiten Sieg in der Meisterrunde der Jugendbundesliga. Von links, hintere Reihe: Lukas Ruis, Theophil Hofmann, Max Klein, Vincent Hoppe, Ole Straub, Sebastian Haisch. Vordere Reihe: Jamie Kunert, Felix Johansen, Benjamin Dengler, Paul Zimmer, Fritz Kazmaier, Niklas Gatzweiler, Tom Reehten, Nils Bentz . Foto: JANO FIlder

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder setzen sich in der Bundesliga souverän bei der JSG Balingen/Weilstetten durch. Auch die JANO-B-Jugend ist in der Meisterrunde erfolgreich.

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder (Platz zwei) bleiben durch den souveränen 37:27-Auswärtssieg bei der JSG Balingen/Weilstetten weiter oben dran – und sind punktgleich mit dem Jugendbundesliga-Tabellenführer HC Erlangen. Die JANO-B-Jugend gewann indes das zweite Spiel in der Meisterrunde der Bundesliga gegen den HLZ Friesenheim-Hochdorf mit 41:34.

