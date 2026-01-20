Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend weiter auf Viertelfinalkurs

1 JANO-Spieler Max Heydecke zeigt gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen eine starke Leistung. Foto: Herbert Rudel

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder feiern einen Heimsieg in der Jugendbundesliga und festigen Rang zwei. Und auch die JANO-B-Junioren starten erfolgreich in die Meisterrunde.











Zum Auftakt im neuen Jahr untermauerten die A-Jugendhandballer der JANO Filder ihre Ambitionen auf den Viertelfinaleinzug in der Jugendbundesliga. Gegen den Sechsten HSG Dutenhofen/Münchholzhausen siegten die Filderfalken mit 38:30 und stehen auf Rang zwei mit 20:2 Punkten. Auch die B-Junioren der JANO waren in der Bundesliga erfolgreich und gewannen die erste Partie der Meisterrunde gegen die JSG Balingen/Weilstetten mit 39:37.