Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend weiter auf Viertelfinalkurs
1
JANO-Spieler Max Heydecke zeigt gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen eine starke Leistung. Foto: Herbert Rudel

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder feiern einen Heimsieg in der Jugendbundesliga und festigen Rang zwei. Und auch die JANO-B-Junioren starten erfolgreich in die Meisterrunde.

Zum Auftakt im neuen Jahr untermauerten die A-Jugendhandballer der JANO Filder ihre Ambitionen auf den Viertelfinaleinzug in der Jugendbundesliga. Gegen den Sechsten HSG Dutenhofen/Münchholzhausen siegten die Filderfalken mit 38:30 und stehen auf Rang zwei mit 20:2 Punkten. Auch die B-Junioren der JANO waren in der Bundesliga erfolgreich und gewannen die erste Partie der Meisterrunde gegen die JSG Balingen/Weilstetten mit 39:37.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.