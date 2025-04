Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend wahrt kleine Chance auf Platz drei

1 Die JANO-A-Jugend hat in der laufenden Saison in der Jugendbundesliga noch ein Spiel vor sich. Foto: oh

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder bezwingen die SG BBM Bietigheim in der Jugendbundesliga mit 35:24.











Die A-Jugendhandballer der JANO Filder gewannen gegen die SG BBM Bietigheim in der Jugendbundesliga mit 35:24 und wahrten somit die kleine Chance, am letzten Spieltag noch auf Rang drei vorzurücken. Dazu müsste die JANO-A-Jugend aber ihre Partie am Sonntag (15 Uhr) beim Bergischen HC gewinnen sowie der Dritte TSV Bayer Dormagen sein Spiel gegen den Vorletzten JSG Balingen/Weilstetten verlieren. Derweil unterlag die JANO-B-Jugend dem Tabellennachbarn HC Erlangen mit 31:37 und rangiert in der Meisterrunde der Bundesliga auf dem letzten Platz.