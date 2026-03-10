Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend stimmt sich aufs Spitzenspiel ein

1 Die JANO-A-Junioren freuen sich auf das Spitzenspiel gegen den HC Erlangen am Sonntag in der Körschtalhalle. Foto: oh

Die Jugendhandballer der JANO Filder überzeugen in der Jugendbundesliga. Die JANO-A-Jugend gewinnt in Hagen klar mit 44:26, auch die B-Jugend siegt in Balingen deutlich.











Die Jugendhandballer der JANO Filder haben in der Bundesliga ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Die A-Jugend feierte beim VfL Eintracht Hagen einen klaren 44:26-Sieg und geht damit selbstbewusst in das anstehende Spitzenspiel gegen den punktgleichen HC Erlangen sowie in das Viertelfinale der deutschen Meisterschaft. Auch die B-Jugend war erfolgreich: Das Team setzte sich bei der JSG Balingen/Weilstetten mit 43:32 durch und festigte damit Platz zwei.

Männliche A-Jugend, Bundesliga

VfL Eintracht Hagen – JANO Filder26:44

Trotz einiger Ausfälle sowie paralleler Einsätze einiger Spieler beim Drittligisten TSV Neuhausen zeigte die dezimiert angereiste JANO-A-Jugend im Ruhrgebiet eine geschlossene Teamleistung. Aus einem starken Kollektiv ragten JANO-Torhüter Till Elger sowie die Feldspieler Julian Hofer und Kim Nusser besonders heraus. Der Start in die Partie verlief zunächst ausgeglichen, doch mehrere starke Paraden von Elger brachten die Filderfalken schnell auf Kurs. In der 10. Minute übernahmen die Gäste erstmals die Führung und gewannen zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Bis zur Pause erspielte sich die JANO eine 19:13-Führung. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Filderfalken das Geschehen: Technische Fehler der Hagener wurden konsequent genutzt, während die eigene Wurfquote hoch blieb. Der Vorsprung der JANO wuchs kontinuierlich bis zum klaren 44:26-Endstand. Durch diesen deutlichen Erfolg geht die JANO-A-Jugend nun selbstbewusst ins Spitzen-Heimspiel am Sonntag (14.45 Uhr) gegen den punktgleichen HC Erlangen, in dem es um die Tabellenführung der Jugendbundesliga-Südstaffel geht.

JANO Filder: Schwartz, Elger; Balbuchta (8/4), Nusser (8/1), Neumaier (6), Hofer (5), Gatzweiler (4), Hettler (4), Zemmel (3), Ruhmund (3), Straub (2), Klein (1).

Männliche B-Jugend, Bundesliga

JSG Baling./Weilst. – JANO Filder 32:43

Die B-Jugendhandballer der JANO Filder gewannen derweil auswärts bei der JSG Balingen/Weilstetten deutlich mit 43:32. Nach einem offenen Beginn entwickelte sich schnell ein temporeiches Spiel, in dem sich die Filderfalken früh Vorteile erspielten. Bis zur 6. Minute blieb die Partie beim Stand von 4:4 ausgeglichen. Danach nahm das variable Angriffsspiel der JANO deutlich Fahrt auf. Mit viel Tempo, guter Ballbewegung und konsequentem Abschluss setzten sich die Filderfalken bis zur 15. Minute auf 9:4 ab. Auch in der Folge blieb die JANO spielbestimmend und zog zwischenzeitlich sogar auf 15:6 davon. Mit einer klaren 23:13-Führung für die JANO ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel startete die JSG mit einem Drei-Tore-Lauf und verkürzte zunächst. Das JANO-Trainerteam um Jan De Bellis und Alexander Stöhr reagierte daraufhin mit einer Auszeit – und nahm einige Korrekturen im Abwehrverhalten vor. Das JANO-Team setzte die Vorgaben anschließend gut um, fand wieder zum variablen Angriffsspiel zurück und hielt den Gegner souverän auf Distanz. Am Ende stand ein deutlicher 43:32-Auswärtssieg für die Filderfalken. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für die Zweitplatzierte JANO-B-Jugend beim Tabellennachbarn HLZ Friesenheim-Hochdorf weiter.

JANO Filder: Ruis, Dengler; Klein (5), Haisch (7), Reehten (4), Gatzweiler (5), Hoppe (7 /4), Kazmaier (8), Bentz, Straub (1), Johansen (4), Hofmann (2).

Weibliche B-Jugend, Oberliga

Kochertürn/Stein – TV Nellingen 19:33

Zu Beginn entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Nach rund zwölf Minuten setzten sich Nellingerinnen jedoch erstmals mit drei Toren auf 8:5 ab. In der Folge übernahmen sie zunehmend die Kontrolle und bauten ihren Vorsprung weiter aus. Dank einer stabilen Abwehr und konsequent ausgespielter Angriffe gingen die TVN-Juniorinnen schließlich mit einer komfortablen 16:9-Führung in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Nellingerinnen das spielbestimmende Team und ließen nichts mehr anbrennen. Die Gastgeberinnen fanden kaum Mittel gegen das Tempo und die Durchschlagskraft der Junghornissen, sodass am Ende ein verdienter und ungefährdeter 33:19-Auswärtssieg stand.

Weibliche C-Jugend, Oberliga

Spvgg Mössingen - TV Nellingen 19:41

Die C-Juniorinnen des TV Nellingen zeigten bereits in der Anfangsphase eine konzentrierte Leistung und dominierten das Spiel über die gesamte Distanz. Bereits in der ersten Viertelstunde legte der TVN einen bemerkenswerten Lauf hin und erspielte sich mit elf Treffern in Serie eine deutliche 13:2-Führung. Mit konsequenter Abwehrarbeit und schnellem Umschaltspiel bauten die Nellingerinnen den Vorsprung weiter aus. Zur Pause stand eine klare 23:4-Führung auf der Anzeigetafel. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Nellingerinnen nichts mehr anbrennen. Die Mössingerinnen kämpften zwar, fanden jedoch kaum Mittel gegen die stabile Defensive und das variable Angriffsspiel der Junghornissen. Am Ende stand ein deutlicher und hochverdienter 41:19-Auswärtssieg für die TVN-C-Juniorinnen, bei dem alle Feldspielerinnen Torschützinnen waren.