Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend siegt im Spitzenspiel
1
Die Köngener A-Juniorinnen gewinnen den Heimsaisonauftakt gegen das HBZ Altenstadt-Geislingen. Foto: TSV Köngen

Die A-Junioren von den Fildern feiern im vierten Bundesligaspiel den vierten Sieg – und verteidigen Rang eins. Die A-Juniorinnen des TSV Köngen feiern indes den Auftaktsieg.

Viertes Spiel, vierter Sieg: Die A-Jugendhandballer der JANO Filder blieben durch den 38:29-Erfolg im Spitzenspiel beim TSV Bayer Dormagen in der Jugendbundesliga in der Erfolgsspur – und grüßen von der Tabellenspitze. Selbiges gilt für die JANO-C-Junioren, die beim 36:26-Sieg beim Neunten Bottwar SG den vierten Sieg in der Regionalliga feierten. Die weiblichen B-Juniorinnen des TV Nellingen holten derweil beim HBZ Altenstadt-Geislingen beim 34:34-Remis den ersten Punkt in der Jugendbundesliga-Saison.

