Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend rutscht auf Rang vier ab

1 JANO-Spieler Linus Zemmel erzielt neun Treffer für die B-Junioren. Foto: /Herbert Rudel

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder verlieren das Top-Spiel der Jugendbundesliga gegen den Dritten SC DHfK Leipzig mit 36:41.











Bei den A-Jugendhandballern der JANO Filder läuft es im neuen Jahr noch nicht rund: Beim SC DHfK Leipzig kassierten die Filderfalken , die im Rückraum in Minimalbesetzung antraten, in der Jugendbundesliga die zweite Pleite in 2025. Auch die JANO-B-Jugend (Platz drei) unterlagen in der Vorrundenbegegnung der Jugendbundesliga dem Tabellennachbarn JSG Balingen/Weilstetten knapp mit 34:35. Der JANO-Nachwuchs gab nach einer zwischenzeitlichen Vier-Tore-Führung das Spiel noch aus der Hand, ist aber dennoch bereits für die Meisterrunde, deren Spielplan noch nicht feststeht, qualifiziert.