Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend feiert Derbyerfolg und sichert sich die Direktqualifikation

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder gewannen in der EWS Arena das Jugendbundesliga-Spiel bei Frisch Auf Göppingen klar mit 37:28. Damit sicherte sich die JANO-A-Jugend nicht nur zwei Derbypunkte, sondern ist mit 22:6 Zählern nun auch rechnerisch nicht mehr aus den Top fünf der höchsten Spielklasse zu verdrängen. Das erste Saisonziel, die Direktqualifikation für die kommende Saison in der Jugendbundesliga, haben die Filderfalken somit frühzeitig erreicht und rangieren auf Rang vier. Indes gewann die A-Jugend des TV Plochingen in der Regionalliga mit 33:31 beim Team Stuttgart, steht auf dem 3. Platz und hat lediglich einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter.