Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend bleibt unaufhaltsam

1 Die B-Jugendhandballer der JANO Filder II feiern in der Regionalliga einen knappen 32:31-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen II. Foto: oh

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder feiern im sechsten Jugendbundesliga-Spiel den sechsten Sieg und stehen weiter ganz oben. Auch die B-Jugend der JANO ist erfolgreich.











Sechstes Spiel, sechster Sieg: Die A-Jugendhandballer der JANO Filder gewannen mit 42:34 beim HLZ Friesenheim-Hochdorf, bleiben in der Jugendbundesliga ohne Punktverlust und stehen mit 12:0 Punkten weiter an der Spitze. Auch die B-Junioren der JANO waren beim 37:30-Derbyheimsieg gegen Frisch Auf Göppingen in der Bundesliga wieder erfolgreich und rangieren auf Rang zwei. „Auch in hitzigen Situationen sind wir cool geblieben. Ich bin stolz auf die Mannschaft und froh über das Ergebnis“, sagte JANO-B-Jugendcoach Jan De Bellis. Licht und Schatten zeigten derweil die B-Jugendhandballerinnen des TV Nellingen bei der 29:40-Niederlage beim HC Erlangen. „Auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich ausfiel, Moral, Team- und Kampfgeist haben gestimmt“, betonte TVN-Trainer Patrick Lippmann.