Jugendhandball im Kreis Esslingen: JANO-A-Jugend bleibt makellos an der Spitze

JANO-A-Jugend bleibt makellos an der Spitze

1 Die B-Jugendhandballer der JANO Filder II freuen sich über den 38:33-Auswärtserfolg bei der SG BBM Bietigheim in der Regionalliga. Foto: JANO Filder/oh

Die A-Junioren der JANO Filder gewinnen gegen Vorletzten VfL Eintracht Hagen in der Jugendbundesliga klar mit 41:26 und setzen den Erfolgslauf fort.











Achter Spieltag, achter Sieg – die A-Jugendhandballer der JANO Filder gewannen das Heimspiel gegen den Vorletzten VfL Eintracht Hagen deutlich mit 41:26 und marschieren weiterhin ungeschlagen mit 16:0 Punkten an der Spitze der Jugendbundesliga vorneweg. Die B-Juniorinnen des TV Nellingen verloren dagegen die Bundesliga-Rückrundenpartie beim TSV Ebe Forst United mit 28:34 und kassierten die vierte Niederlage in Serie. TVN-Trainer Patrick Lippmann sprach dennoch „von einer deutlich sichtbaren Leistungssteigerung“ im Vergleich zur 32:44-Hinspielpleite.