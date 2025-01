Jugendhandball im Kreis Esslingen: Gute zweite Hälfte reicht B-Juniorinnen des TV Nellingen nicht

1 Die A-Jugend des TV Plochingen rutscht in der Regionalliga auf Rang vier ab. Foto: Steffen Wahr

Die B-Juniorinnen des TV Nellingen verlieren trotz einer kämpferischen Leistung in der Jugendbundesliga beim HC Erlangen mit 30:40.











Zum Jahresauftakt unterlagen die A-Jugendhandballer des TV Plochingen in der Regionalliga dem Spitzenreiter HSG Hanauerland, rutschten so von Rang drei auf vier ab. Die B-Jugend-Handballerinnen des TV Nellingen verloren im Jugendbundesliga-Spiel gegen den Zweiten HC Erlangen mit 30:40, zeigten in der zweiten Hälfte aber eine gute Leistung, kämpften sich zurück, jedoch reichte das am Ende nicht. Die B-Junioren der JANO Filder, die in der Jugendbundesliga auf Platz eins rangieren, starten am Mittwoch (20 Uhr) in das erste Spiel des Jahres beim Dritten Rhein-Neckar Löwen.