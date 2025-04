Jugendhandball im Kreis Esslingen: Enttäuschung der JANO-A-Jugend „hält sich in Grenzen“

Enttäuschung der JANO-A-Jugend „hält sich in Grenzen“

1 JANO-Akteur Laurin Huss (am Ball) setzt sich durch – und erzielt gegen den BHC drei Treffer. Foto: Archivfoto//Robin Rudel

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder unterliegen zwar dem BHC mit 32:35, aber die Vorfreude auf das Viertelfinale der deutschen Meisterschaft überwiegt.











Die A-Jugendhandballer der JANO Filder verloren zwar die Partie beim Bergischen HC in der Jugendbundesliga mit 32:35, sind aber trotzdem unter den besten acht Teams Deutschlands. Und die Filderfalken freuen sich nun auf das Hinspiel des Viertelfinals der deutschen Meisterschaft zuhause gegen die Füchse Berlin Reinickendorf, das am Sonntag, 27. April, stattfinden wird. „Rein ergebnistechnisch hatte die Partie gegen den BHC keine Relevanz mehr, daher hielt sich die Enttäuschung in Grenzen“, sagte JANO-Trainer Magnus Gründig, der den Blick auf das DM-Viertelfinale richtete: „Wir wollen weit kommen und ein Sieg gegen die Füchse ist machbar.“