Jugendhandball im Kreis Esslingen: Die JANO-A-Jugend steht vorzeitig im Viertelfinale

1 Es ist gegen Dormagen ein hartes Stück Arbeit für Niklas Gatzweiler und die JANO. Foto: Jörn Kehle

Die JANO gewinnt das Spitzenspiel gegen Dormagen und erreicht das Minimalziel, die B-Jugend unterliegt den Löwen.











„Es war unser Ziel und auch unser Anspruch“, sagt Trainer Magnus Gründig. Die A-Jugend-Bundesliga-Handballer der JANO Filder haben vorzeitig das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht – und das als allererste Mannschaft fünf Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde. Gründig, der mit dem Team in der vergangenen Saison Zweiter der Meisterschaft geworden war, bleibt aber trotz der starken Bilanz von 24:2 Punkten demütig: „Wir kämpfen gegen sehr, sehr gute Konkurrenz.“ Dazu gehört auch der TSV Bayer Dormagen, gegen den die JANO mit 31:29 gewann. Auch die B-Jugend der JANO trat zu einem Spitzenspiel an, verlor das gegen die Rhein-Neckar Löwen aber mit 28:34. Dennoch ist auch hier die Chance auf den Viertelfinaleinzug groß.