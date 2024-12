Jugendhandball im Kreis Esslingen: B-Juniorinnen des TV Nellingen holen wichtige Punkte

1 Nellingens Sara Pilat erzielte den 29:28-Siegtreffer für den TVN in der Jugendbundesliga. Foto: oh

Die B-Jugendhandballerinnen des TV Nellingen bezwingen in der Jugendbundesliga das Schlusslicht TV Nieder-Olm mit 29:28.











Während die meisten Jugendhandball-Teams in der Region bereits das letzte Spiel des Jahres hinter sich hatten, musste die weibliche B-Jugend des TV Nellingen noch einmal ran. In der Jugendbundesliga bezwangen die Nellingerinnen das Schlusslicht TV Nieder-Olm in den allerletzten Sekunden mit 29:28 und sammelten laut Trainerin Veronika Goldammer wichtige Punkte. Die B-Jugendspielerinnen des TVN II verloren dagegen gegen den Dritten TG Geislingen mit 24:31 und sind weiter Drittletzter.