Jugendhandball im Kreis Esslingen: Aufholjagd der JANO-A-Jugend wird nicht belohnt

Aufholjagd der JANO-A-Jugend wird nicht belohnt

1 Die B-Juniorinnen des TV Nellingen sind gegen den Spitzenreiter HSG Stuttgart/Metzingen chancenlos. Foto: oh

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder unterliegen in der Bundesliga beim Vierten Rhein-Neckar Löwen knapp mit 40:41.











In einem bis zum Schluss spannenden Bundesliga-Top-Spiel kassierten die A-Jugendhandballer JANO Filder beim Vierten Rhein-Neckar Löwen eine knappe 40:41-Niederlage. Trotz des starken Comebacks sowie einer Drei-Tore-Führung in der zweiten Hälfte reichte es am Ende nicht, um gegen die Löwen Punkte mitzunehmen. Die JANO-A-Jugend, die in der vergangenen Woche bereits den Viertelfinaleinzug klargemacht hatte, rangiert weiterhin auf Rang zwei.