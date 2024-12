Jugendhandball im Kreis Esslingen: A-Junioren des TVP überwintern auf Platz drei

1 Die Plochinger A-Jugendhandballer gehen mit einem Sieg – und einem guten Gefühl – in die Winterpause. Foto: oh

Die männliche A-Jugend des TV Plochingen bezwingt den SV Salamander Kornwestheim Kornwestheim in der Regionalliga. Die B-Juniorinnen des TV Nellingen feiern indes den dritten Sieg in der Bundesliga.











Für die allermeisten Jugendteams der Region ist das Handball-Jahr beendet. Die männliche A-Jugend des TV Plochingen feierte in der Regionalliga einen 49:29-Sieg gegen das Schlusslicht SV Salamander Kornwestheim und überwintert auf Platz drei. Ebenso erfolgreich war die weibliche B-Jugend des TV Nellingen in der Jugendbundesliga, die den Tabellennachbarn HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler mit 38:34 bezwang und auf dem Platz vier der Vorrunde rangiert. Die Nellingerinnen haben am Samstag (16 Uhr) noch eine Partie gegen Schlusslicht TV Nieder-Olm vor sich.