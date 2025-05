Jugendhandball: HCE gegen JANO – 60 besondere Minuten

1 Linus Schmid und die JANO haben sich für das Rückspiel viel vorgenommen. Foto: Carsten Riedl

Die A-Jugend-Handballer der JANO Filder gehen mit einem Rückstand, aber optimistisch ins Final-Rückspiel um die deutsche Meisterschaft.











„Es sind einfach 60 Minuten Handball“, sagt Magnus Gründig. „Das wird eine gute Veranstaltung“, erwartet Tobias Wannenmacher. Es werden auf jeden Fall 60 besondere Minuten Handball. Wenn sie vorbei sind, wissen die von Gründig trainierten A-Jugend-Handballer der JANO Filder, ob sie deutscher A-Jugendmeister sind oder dem HC Erlangen von Coach Wannenmacher zum Titel gratulieren müssen. Die Aussage von Gründig erklärt sich so: Nach der 35:38-Niederlage im Hinspiel will er vor der Rückpartie an diesem Samstag (19.30 Uhr) in Erlangen nicht zu viel Druck aufbauen.