Zum Auftakt in den Jugendklassen siegen drei Teams aus der Region Esslingen haushoch. Auf Verbandsebene gibt es eine Besonderheit.

Esslingen - Die Nachwuchshandballer sind am Wochenende in die Saison gestartet. Doch in dieser Spielzeit gibt es auf Verbandsebene einige Besonderheiten: Weil eine Qualifikation für die verschiedenen herkömmlichen Ligen coronabedingt nicht möglich war, wird bis Dezember in den neu aufgestellten Verbandsstaffeln gespielt. Anschließend werden die Teams nach Tabellenposition in die Württemberg-, Verbands- und Landesliga eingeteilt. Der erste Spieltag begann für drei Teams aus der Region mit haushohen Siegen. Die Baden-Württemberg Oberliga beginnt in knapp zwei Wochen.