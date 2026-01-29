Jugendhandball: Gleich zwei JANO-Spitzenspiele

Die Bundesliga-A-Jugend tritt gegen Dormagen, die B-Jugend gegen die Löwen an.











Link kopiert

Die JANO Filder gehört in Sachen Nachwuchs mittlerweile zum Feinsten, was Handball-Deutschland zu bieten hat – und am Wochenende wird es besonders interessant: Sowohl die A- als auch die B-Jugend der Spielgemeinschaft tritt als Tabellenzweiter der Bundesliga zu einem Spitzenspiel an: Die B-Jugend erwartet am Freitag (19 Uhr) den Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen, die A-Jugend am Samstag (15.30 Uhr) den Dritten TSV Bayer Dormagen. Beide JANO-Teams können mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft machen.