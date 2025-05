Jugendhandball – Finale um die DM: JANO greift nach dem Titel

1 Die Euphorie in der Spielgemeinschaft ist groß. Foto: Steffen Wahr/oh

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder gehen konzentriert in das Finalduell um die deutsche Meisterschaf gegen den HC Erlangen.











Link kopiert

Jetzt wollen sie auch den Titel. Titelverteidiger Füchse Berlin haben sie rausgeworfen, den SC DHfK Leipzig auch – im Finale um die deutsche Meisterschaft treffen die A-Jugend-Handballer der JANO Filder nun auf den HC Erlangen. So weit ist noch nie eine Jugendhandballmannschaft der Region gekommen – und die Meisterschaft hat damit freilich auch noch kein hiesiges Team geholt. Die Euphorie in der Spielgemeinschaft und in der regionalen Handballszene ist entsprechend groß: Das Hinspiel am Sonntag (16 Uhr) in der Sporthalle 1 in Nellingen ist seit Tagen ausverkauft, viel Prominenz wird auf den Rängen sein – und einige Fans müssen auf den Liveticker oder den Livestream im Internet ausweichen.