Jugendhandball: Filderfalken stehen auf der Spitzenposition
1
Die JANO-A-Jugendhandballer feiern den dritten Sieg in der Jugendbundesliga. Foto: oh

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder gewinnen auch ihr drittes Bundesligaspiel gegen TuSEM Essen deutlich mit 38:20.

Zwei Heimspiele und zwei Siege innerhalb weniger Tage: Die A-Jugendhandballer der JANO Filder bezwangen am vergangenen Mittwochabend die JSG Balingen/Weilstetten mit 40:34 – und blieben auch am Freitagabend mit 38:20 in der Egelseehalle gegen TuSEM Essen siegreich. Die JANO-A-Jugend rangiert mit drei Siegen und 6:0-Punkten auf Platz eins der Jugendbundesliga. Selbiges gilt auch für die B-Junioren der JANO, die mit drei Erfolgen die Tabelle in der Bundesliga anführen, dieses Mal aber spielfrei hatten und am Samstag (16.30 Uhr) beim HC Erlangen gastieren.

