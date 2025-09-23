Jugendhandball: Filderfalken feiern umkämpften Auftaktsieg
1
Die JANO-B-Jugendhandballer feiern den 50:29-Sieg gegen den TSV Ismaning Foto: JANO Filder

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder gewinnen das erste Saisonspiel in der Bundesliga bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen mit 34:32. Auch die B-Junioren der JANO siegen.

Drei Spiele, drei Siege – besser hätte das Handball-Wochenende für die Jugendteams der JANO Filder kaum laufen können. Die A-Jugendhandballer der JANO gewannen das Bundesliga-Saisonauftaktspiel bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, mussten nach einer starken ersten Hälfte in der zweiten aber noch mal bis zum Schluss zittern. Indes bezwang die B-Jugend der JANO den TSV Ismaning im ersten Heimspiel klar mit 50:29 und rangiert mit 4:0 Punkten vorerst an der Spitze der Vorrundentabelle der Jugendbundesliga. Und auch die männliche B-Jugend der JANO Filder II feierte einen gelungenen Rundenstart beim 33:29-Heimerfolg gegen die Saase3 Leutershausen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.