Jugendhandball: Filderfalken feiern umkämpften Auftaktsieg

1 Die JANO-B-Jugendhandballer feiern den 50:29-Sieg gegen den TSV Ismaning Foto: JANO Filder

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder gewinnen das erste Saisonspiel in der Bundesliga bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen mit 34:32. Auch die B-Junioren der JANO siegen.











Drei Spiele, drei Siege – besser hätte das Handball-Wochenende für die Jugendteams der JANO Filder kaum laufen können. Die A-Jugendhandballer der JANO gewannen das Bundesliga-Saisonauftaktspiel bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, mussten nach einer starken ersten Hälfte in der zweiten aber noch mal bis zum Schluss zittern. Indes bezwang die B-Jugend der JANO den TSV Ismaning im ersten Heimspiel klar mit 50:29 und rangiert mit 4:0 Punkten vorerst an der Spitze der Vorrundentabelle der Jugendbundesliga. Und auch die männliche B-Jugend der JANO Filder II feierte einen gelungenen Rundenstart beim 33:29-Heimerfolg gegen die Saase3 Leutershausen.