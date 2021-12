1 JANO-Spieler Raul Preisser ist in der entscheidenden Phase zur Stelle. Foto: /Herbert Rudel

Während die Teams der Baden-Württemberg Oberliga noch ums Weiterkommen spielen, geht es im HVW-Bereich Ende Januar in neuen Klassen weiter.















Esslingen - Auf der Geschäftsstelle des Handball-Verbandes Württemberg (HVW) rauchten am Dienstag die Köpfe. Am Abend stieg dann im übertragenen Sinne weißer Rauch auf: Die Staffeleinteilungen für die neuen Ligen der Jugendhandballer ab Januar stehen, an diesem Mittwoch werden sie auf der Homepage (hvw-online.org) veröffentlicht. „Das ist schon eine besondere Herausforderung“, sagt Andrea Schiele, die Verwaltungschefin des Verbands. „Die Durchführung des Spielbetriebs wird eine mindestens ebenso große.“