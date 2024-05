Jugendhandball – DM: Sensationelle B-Jugend-Teams

1 Die B-Jugend-Handballer der JANO Filder gewannen das Rückspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 38:32. Foto: oh

Die B-Jugend-Handballer der JANO Filder gehören zu den besten vier Teams ihrer Altersklasse in Deutschland. Nach dem beeindruckenden 32:21-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen gewannen sie auch das Rückspiel in Kronau klar mit 38:32 (20:13) und stehen im Halbfinale. Am Mittwoch startet der Tross nach Berlin, wo sich das Team am Donnerstag (13.30 Uhr) bei den Füchsen eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel am Sonntag (14 Uhr) in Scharnhausen erarbeiten möchte. Die weibliche B-Jugend des TV Nellingen hat derweil gute Chancen, es der JANO gleichzutun: Die Junghornissen gewannen das Viertelfinal-Hinspiel beim TSV Ismaning klar mit 30:20 (14:10) und wollen am Donnerstag (16 Uhr) in der Sporthalle 1 den Einzug ins Final Four klarmachen, das es hier im Gegensatz zu den Jungs gibt.